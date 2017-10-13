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Белорусская делегация едет на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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14 Октября 2017 09:14

Белорусская делегация едет на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сегодня белорусская делегация отправляется в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В составе нашей команды триста человек. Около половины - из столицы. Это студенты вузов, работающая молодежь, активисты общественных организаций и волонтерских объединений. Накануне напутственные слова делегатам сказал заместитель премьер-министра Василий Жарко и вручил государственный флаг Беларуси. Команда пронесет его на параде стран-участниц во время церемонии открытия фестиваля. В этом году Всемирный молодежный форум отмечает свое 70-летие. В Сочи приедут двадцать тысяч человек - это представители 150 стран мира.

 

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