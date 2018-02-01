2 Февраля 2018 12:03

Своих в беде не бросаем. Белорус, который провел почти семь лет в ливийском плену, вернулся на родину. Он прилетел сегодня в Минск из Москвы. Вячеслав Качура - последний из белорусских граждан, кого удерживала одна из так называемых революционных бригад. В Национальном аэропорту нашего соотечественника вместе с родными Вячеслава Михайловича встречала и съемочная группа Агентства теленовостей.

Вячеслав Качура прибыл в Ливию в июне 2011-го в составе группы специалистов из России, Украины и Беларуси. Через два месяца во время штурма столицы Триполи их задержали повстанцы. Часть пленников удалось освободить, а о судьбе Качуры долгое время ничего не было известно.