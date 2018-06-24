Беларусь сегодня отмечает День молодежи

С праздником юношей и девушек страны поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Вы - новое поколение суверенного государства, наследники героического прошлого белорусского народа, преодолевшего многовековой путь к обретению своей независимости. Право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы на завтрашний день - это великое счастье и большая ответственность. Совершенствуясь, стремясь к личному успеху, помните, что ваши судьбы связаны воедино и будут вписаны в новую историю Беларуси", - говорится в поздравлении.