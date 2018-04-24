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Беларусь может вступить во Всемирную федерацию гинекологов и акушеров
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24 Апреля 2018 15:15

Беларусь может вступить во Всемирную федерацию гинекологов и акушеров

Об этом заявил председатель организации на ІІ Международном конгрессе по проблемам репродукции, который сегодня проходит в Минске. В нем участвуют представители 12-ти стран. На повестке с десяток тем, в том числе диагностика в сфере ЭКО. Политика, которую ведет белорусское здравоохранение, - пример для многих. У нас неуклонно снижается младенческая смертность. По этому показателю мы опережаем Германию, Израиль, Австрию.

  

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