Беларусь может вступить во Всемирную федерацию гинекологов и акушеров

24 Апреля 2018 15:15

Об этом заявил председатель организации на ІІ Международном конгрессе по проблемам репродукции, который сегодня проходит в Минске. В нем участвуют представители 12-ти стран. На повестке с десяток тем, в том числе диагностика в сфере ЭКО. Политика, которую ведет белорусское здравоохранение, - пример для многих. У нас неуклонно снижается младенческая смертность. По этому показателю мы опережаем Германию, Израиль, Австрию.