Авиация над белорусской столицей. Репетиции парада продолжаются

Воздушная часть парада сегодня впервые провела тренировку над стелой "Минск - город-герой". В небе пролетели боевые вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. В День Независимости в небе мы увидим около полусотни единиц техники. Пролет продлится 7 минут. Скорость самолетов - до 500 километров в час, вертолетов - поменьше - до 200. Держать темп, а также интервал между воздушными судами - задача не из легких, а потому требует особого профессионализма.

В День Независимости к выступлению белорусских летчиков присоединятся и российские коллеги на боевых вертолетах Ка-52 и самолетах Су-34 и Су-30.