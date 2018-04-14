15 Апреля 2018 15:11

Сегодня авиационные подразделения МЧС начали космический мониторинг пожаров в экосистемах. Снимки позволяют быстро определить очаги возгораний. Специалисты отмечают, что в этом году их число существенно снизилось. К слову, в Беларуси регулярно проводятся профилактические рейды. МЧС напоминает о запрете самовольного выжигания сухой травы. Нарушителям грозит штраф до 40 базовых величин.