Главная>>Общество>>Авиационные подразделения МЧС начали космический мониторинг пожаров в экосистемах
Общество
RSS
Авиационные подразделения МЧС начали космический мониторинг пожаров в экосистемах
Скачать Поделиться

15 Апреля 2018 15:11

Авиационные подразделения МЧС начали космический мониторинг пожаров в экосистемах

Сегодня авиационные подразделения МЧС начали космический мониторинг пожаров в экосистемах. Снимки позволяют быстро определить очаги возгораний. Специалисты отмечают, что в этом году их число существенно снизилось. К слову, в Беларуси регулярно проводятся профилактические рейды. МЧС напоминает о запрете самовольного выжигания сухой травы. Нарушителям грозит штраф до 40 базовых величин.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 14.04.2018 21:56 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =