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Новым личным тренером Арины Соболенко стал Магнус Норман
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27 Января 2018 15:14

Новым личным тренером Арины Соболенко стал Магнус Норман

Арина Соболенко назвала имя нового личного тренера. Им стал бывший наставник Стена Вавринки швед Магнус Норман. Белорусская теннисистка разместила совместное фото с тренером в своем "Инстаграме" с подписью "Лучшая команда".

Вавринка и Норман проработали вместе 4 года, за который швейцарский теннисист выиграл три турнира Большого шлема. 

  

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