Новым личным тренером Арины Соболенко стал Магнус Норман

27 Января 2018 15:14

Арина Соболенко назвала имя нового личного тренера. Им стал бывший наставник Стена Вавринки швед Магнус Норман. Белорусская теннисистка разместила совместное фото с тренером в своем "Инстаграме" с подписью "Лучшая команда".

Вавринка и Норман проработали вместе 4 года, за который швейцарский теннисист выиграл три турнира Большого шлема.