Общество
20 Декабря 2017 07:12
Актуальное интервью с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом
Раскрыть преступление по капле крови. Как созданная в Беларуси крупнейшая в СНГ база ДНК делает то, что ранее казалось фантастикой. Даже в правоохранительной сфере нашлось место собственным научным разработкам. Смотрите "Актуальное интервью" с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом. Сегодня вечером после "Панорамы".
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