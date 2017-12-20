Главная>>Общество>>Актуальное интервью с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом
Общество
RSS
Актуальное интервью с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом
Скачать Поделиться

20 Декабря 2017 07:12

Актуальное интервью с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом

Раскрыть преступление по капле крови. Как созданная в Беларуси крупнейшая в СНГ база ДНК делает то, что ранее казалось фантастикой. Даже в правоохранительной сфере нашлось место собственным научным разработкам. Смотрите "Актуальное интервью" с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом. Сегодня вечером после "Панорамы".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 21 декабря Прагноз надвор'я на 21 снежня 20.12.2017 15:39 / Общество Прогноз погоды на 21 декабря
Пра надвор'е Пра надвор'е 19.12.2017 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =