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Минский "Строитель" против турецкого клуба "Милли Пианго"
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31 Января 2018 19:18

Минский "Строитель" против турецкого клуба "Милли Пианго"

Один шаг до выхода в четвертьфинал европейского Кубка вызова. Минский "Строитель" играет на площадке спорткомплекса "Уручье" с турецким клубом "Милли Пианго". Запись матча на "Беларусь 5" в 21:15. Напомним, в первой игре наш соперник был сильнее - 3:0.

  

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