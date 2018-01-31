Минский "Строитель" против турецкого клуба "Милли Пианго"

31 Января 2018 19:18

Один шаг до выхода в четвертьфинал европейского Кубка вызова. Минский "Строитель" играет на площадке спорткомплекса "Уручье" с турецким клубом "Милли Пианго". Запись матча на "Беларусь 5" в 21:15. Напомним, в первой игре наш соперник был сильнее - 3:0.