Главная>>Общество>>"Актуальное интервью" с Макисом Асимакопулосом в 21:50 на "Беларусь 1"
Общество
RSS
"Актуальное интервью" с Макисом Асимакопулосом в 21:50 на "Беларусь 1"
Скачать Поделиться

4 Апреля 2018 07:15

"Актуальное интервью" с Макисом Асимакопулосом в 21:50 на "Беларусь 1"

До старта ІІ Европейских игр в Минске остается меньше 15 месяцев. Совсем недавно наша столица принимала делегатов 20 национальных олимпийских комитетов стран Старого Света и представителей Европейского олимпийского комитета. Во время визита гости посетили спортивные объекты и оценили готовность города к масштабному форуму. Остались ли довольны международные функционеры? Какую оценку дали главной площадке предстоящих Игр — стадиону "Динамо". О рентабельности рекламы и инвестиций. Спортивный консультант ЕОК Макис Асимакопулос в "Актуальном интервью" на "Беларусь 1". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =