"Актуальное интервью" с Макисом Асимакопулосом в 21:50 на "Беларусь 1"

4 Апреля 2018 07:15

До старта ІІ Европейских игр в Минске остается меньше 15 месяцев. Совсем недавно наша столица принимала делегатов 20 национальных олимпийских комитетов стран Старого Света и представителей Европейского олимпийского комитета. Во время визита гости посетили спортивные объекты и оценили готовность города к масштабному форуму. Остались ли довольны международные функционеры? Какую оценку дали главной площадке предстоящих Игр — стадиону "Динамо". О рентабельности рекламы и инвестиций. Спортивный консультант ЕОК Макис Асимакопулос в "Актуальном интервью" на "Беларусь 1". Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".