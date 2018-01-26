Активное строительство местных дорог в Беларуси начнется уже весной

26 Января 2018 19:02

В каждом районе страны определены участки трасс, которые обновят первым делом, – заявил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. На улучшение качества дорог местного уровня дорожникам отвели три года. Параллельно продолжается масштабная стройка магистралей республиканского значения. Вице-премьер сегодня оценил ход реконструкции трассы М6. Она соединяет Минск с Гродно и границей Польши. Автомагистраль в новом исполнении введут в эксплуатацию к ноябрю. Ускориться с ремонтом поручил Президент. И эта задача досрочного ввода трассы будет выполнена, отметил Анатолий Калинин.

А уже в следующем году дорожники приступят к реконструкции трассы М3. Она соединяет столицу с Витебском. Пока же на этом участке магистрали ведутся проектные работы.