23 Апреля 2018 12:02

Накануне Послания Агентство теленовостей подготовило специальный проект "Сферы национальных интересов". В нем собран уникальный экономический, политический и социальный опыт строительства нашей страны. Послание к народу и парламенту прошлого года стало отправной точкой для, по сути, нового формата работы власти. Его суть - в акцентах на конкретные болевые точки после публичной дискуссии - о проблемах каждой отрасли. За год такому "мозговому штурму" подверглись ключевые сферы нашей жизни. В начале учебного года состоялся большой педагогический совет, в дискуссии о науке и инновации был создан Декрет о цифровой экономике, пристальное внимание - к жилищно-коммунальному хозяйству, АПК, молодежной политике, спорту и отдельный разговор о безопасности - продовольственной, информационной, региональной. По следам масштабных совещаний, журналисты Агентства теленовостей узнали, как выполняются поручения Главы государства по контролю цен и созданию рабочих мест, по диверсификации экспорта, цифровой экономике и преобразованиям в школе, по качественной работе ЖКХ, эффективности сельского хозяйства и борьбе с преступностью. Смотрите проект "Сферы национальных интересов" сегодня после "Панорамы".