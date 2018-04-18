7-я международная конференция "Гимназическая модель ООН" открылась сегодня в Минске

19 Апреля 2018 15:22

300 гимназистов и студентов из учебных заведений Беларуси, России, Казахстана и Европы в эти дни моделируют работу Организации Объединенных Наций. Это синтез научной конференции и игры, во время которой учащиеся опробуют работу разных тематических комитетов организации.

Надежда Сербиненко встретилась с молодыми дипломатами. 11-классники Алия и Тагир приехали в Минск из города Аксай, что в западной части Казахстана. По правилам "Модели ООН", каждая команда независимо от национальности представляет другую страну и выступает за ее интересы перед аудиторией. Например, школьники из Казахстана представляют США, гимназисты из Слуцка - Аргентину, а старшеклассники из Бреста - Израиль.

Первую в истории "Модель ООН" провели студенты-любители в английском Гарварде в 1953 году. Сегодня такие модели распространены по всему миру: от Великобритании и Франции до Китая и Египта. Основные форумы в Европе проходят в Гааге и Москве. Крупнейшую дипломатическую конференцию среди гимназистов в нашей стране уже в седьмой раз организует 12-я столичная гимназия.

Участники практикуют дипломатические, лидерские, ораторские навыки и умение приходить к компромиссу. Основной рабочий язык минской "Модели" - английский.

Гимназисты и студенты работают в восьми комитетах: по международной безопасности, экономике, правам человека, климату и другим.

Участники будут дискутировать по темам устойчивого развития на заседаниях разных комитетов.

Курируют процесс настоящие дипломаты, пиар-менеджеры, в том числе работники представительства ПРООН в Беларуси.

"Гимназическая модель ООН" продлится в Минске до конца недели. Потом участники проведут итоговую конференцию и спланируют работу на следующий год.