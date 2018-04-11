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22 мостам столицы нужен капитальный ремонт
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11 Апреля 2018 15:19

22 мостам столицы нужен капитальный ремонт

В этом году строители приступят к реконструкции путепровода через реку на проспекте Машерова. Запланирован ремонт и других объектов. На 14 путепроводах заменят покрытие, а на 9 - восстановят ограду. На мостах через Свислочь - на улицах Октябрьской и Ленина - заменят тротуарную плитку.

Всего на балансе предприятия Горавтомост 102 объекта. На всех провели технический осмотр - эксплуатация мостов разрешена.  

  

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