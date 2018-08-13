105 лет со дня рождения основателя современной белорусской композиторской школы Анатолия Богатырева

13 Августа 2018

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения основателя современной белорусской композиторской школы Анатолия Богатырева. Эта фамилия стоит в ряду с именитыми Хачатуряном и Шостаковичем. 70 лет за фортепиано. Еще больше написанных опер, симфоний и романсов. В годы войны Богатырев создает кантаты "Белорусским партизанам" и "Ленинградцы". Опера "В пущах Полесья", написанная в дуэте с Якубом Коласом, стала важным событием музыкальной жизни страны. Обладатель Сталинской премии, народный артист БССР. Уроженец Витебска воспитал целую плеяду белорусских композиторов: Генриха Вагнера, Игоря Лученка, Леонида Захлевного. Сегодня в эфире "Беларусь 3" - воспоминания о мастере в программе "Свет далекой звезды".

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