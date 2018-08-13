Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения основателя современной белорусской композиторской школы Анатолия Богатырева. Эта фамилия стоит в ряду с именитыми Хачатуряном и Шостаковичем. 70 лет за фортепиано. Еще больше написанных опер, симфоний и романсов. В годы войны Богатырев создает кантаты "Белорусским партизанам" и "Ленинградцы". Опера "В пущах Полесья", написанная в дуэте с Якубом Коласом, стала важным событием музыкальной жизни страны. Обладатель Сталинской премии, народный артист БССР. Уроженец Витебска воспитал целую плеяду белорусских композиторов: Генриха Вагнера, Игоря Лученка, Леонида Захлевного. Сегодня в эфире "Беларусь 3" - воспоминания о мастере в программе "Свет далекой звезды".