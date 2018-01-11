Культура
11 Января 2018 15:34
Житель Дзержинска воплощает в дереве обычные вещи и необычные образы
Как обычные часы превратить в арт-объект? Мастер из Дзержинска, известный на всю страну, изготавливает настоящие произведения искусства из дерева. На то, чтобы собрать первую модель, Андрею Мартынюку понадобилось три года. Теперь за 12 месяцев ремесленник может сделать более 200 необычных хронометров. Свою очередную работу мастер представит во Дворце Республики 15 января, где пройдут торжественные мероприятия к 80-летию Минской области.
Последнее увлечение мастера - кинетическая механика. Скоро Андрей Мартынюк закончит одну из самых больших своих работ - подвижной театр по мотивам белорусских праздников - Дожинок, Купалья и Рождества.
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