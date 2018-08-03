Рабочая поездка Александра Лукашенко в Миорский район

Как сделать труд аграриев более эффективным? В северном и традиционно не самом богатом на урожай регионе страны этот вопрос стоит наиболее остро. За счет чего можно качественно усилить слабые места агроотрасли? Об этом сегодня шла речь в ходе рабочей поездки Президента в Миорский район. Конечно, Александр Лукашенко интересовался темпами уборки зерновых и в области, и в стране. Также затронули вопросы технической оснащенности и трудовой дисциплины. А в самом широком смысле центральное место занимает ответственный подход к кампании на всех уровнях. И здесь уж никак нельзя закрывать глаза на проблемы трудовой и кадровой дисциплины. Ведь порой работа отдельных специалистов спустя рукава лишает смысла усилия тысяч тружеников села, которые в итоге и пашут, и сеют, что называется, себе в убыток. Принципиальная позиция Президента: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов и эффективности труда. Касательно АПК - сеять те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях. Ведь в стране полно позитивных примеров грамотного использования ресурсов.

Вероника Бута расскажет подробнее. Игорь Станкевич в хозяйстве "Турково" уже 27 лет. Тринадцать из них трудится механизатором. На поле от заката до рассвета - говорит, хватит того, что в планы на каравай уже и так вмешалась погода. Пока нет дождя, останавливается разве что на обед. Время жаркое в прямом смысле. На поле плюс 30. Но даже в такую жару в кабине его машины комфортно, работает кондиционер - во время нынешней уборочной механизатор пересел в новый комбайн. К слову, отечественный.

Под зерновые в этом хозяйстве отведена без малого тысяча гектаров. К уборочной хозяйство приступило в числе первых в районе. Еще 3-4 погожих дня - и хлеб в "Турково" полностью уберут с полей. Правда, аграрии суеверны: погода в этом году уже не раз испытывала их на прочность: то засуха, то ливни. Поэтому труженики полей живут и работают днем сегодняшним: по максимуму используют каждую минуту здесь и сейчас.

Всего в этом хозяйстве работают более 130 человек. Большинство - специалисты опытные, для них нынешняя жатва далеко не первая.

За ходом уборочной кампании на полях хозяйства "Турково" сегодня наблюдал и Президент. Рабочий график Главы государства на этой неделе практически целиком посвящен именно АПК. Обсудили уборку и заготовку в столичном регионе. Сегодня в центре внимания север страны. Уборочная в целом в Витебской области только начала набирать обороты - позади пятая часть полей.

Спикер нижней палаты парламента не просто родом из Витебщины, но и курирует развитие этого региона. Владимир Андрейченко доложит: в целом по технологиям область подтянули, качество обработки земли тоже, но вот налицо проблема с кадрами. Поручение Президента - усилить технологическую и кадровую дисциплину. Причем не только на Витебщине, а в целом по стране.

Глава государства отметил, что сеять необходимо те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях. Ведь регион непростой. Поэтому и подходить к работе на здешних полях нужно внимательно.

Главная тема, бесспорно, жатва. Но не останавливается и заготовка кормов. Радует второй (а в некоторых хозяйствах и третий) укосы трав. Хранят корма для буренок по технологии - в траншеях и рулонах, упакованных в стрейч-пленку. Технологии есть, но техники очевидно не хватает. Ответ вскоре держать промышленникам. Без пресс-подборщиков, да и в целом без технологии, сохранить корма для животных крайне сложно. Научиться работать с такими агрегатами предстоит механизаторам.

Не обошли стороной и тему убыточных предприятий. Такие в регионе накопили долгов более чем на Br 3,5 млрд. Губернатор предлагает: если создать единую управляющую структуру, результат увидят по всей стране.

Когда документ будет готов, Президент согласился ознакомиться с ним подробнее. Как повысить эффективность сельского хозяйства - этот вопрос с повестки дня все еще не снимается. Так, несколько лет назад Александр Лукашенко предложил объединить несколько предприятий в так называемый агрохолдинг - по сути, структуру с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Но самое главное, чтобы слабые предприятия поддерживали не за счет переброски кормов из одного хозяйства в другие.



Принцип агрохолдинга: от поля до прилавка. Такие уже есть в Витебском, Оршанском, Глубокском и Полоцком регионах. Интеграция в АПК уже дает первые положительные результаты.

В ближайшее время к агрохолдингу присоединится и "Турково". К слову, это хозяйство и без дополнительных мер в числе показательных. Во многом и благодаря грамотному руководству, хотя на этом посту Иван Юрашек чуть больше года. Молодой директор (а ему всего-то 27) в свое время начинал агрономом на этих же полях. Рассказывает: работа на земле привлекала его с самого детства. Уже тогда понял: жизнь посвятит именно сельскому хозяйству. Окончил академию в Горках и вернулся на свою малую родину.

Фронт работы в этом году на Витебщине - почти 330 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых.

А после Президент еще раз напомнит: хороший хозяин - это залог хорошего урожая. И поручит в буквальном смысле в каждом районе штурмом брать площади под озимые. Зерном страну мы обеспечим без проблем, но, вместе с тем, уже сегодня нужно думать о дне завтрашнем.