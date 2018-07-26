Впервые в Беларуси обнаружены остатки стеклодельной мануфактуры 18-го века

Археологическая экспедиция в агрогородке Илья Вилейского района обернулась сенсацией. Исследователи обнаружили конструкцию плавильной печи и получили уникальные данные по технологии производства 300-летней давности. В числе артефактов - фрагменты готовой продукции мастеров того времени - инструменты и личные вещи стеклодувов. Среди них - нательный крестик, столовый нож с клеймом, пуговица. Подробности - в наших следующих выпусках.