В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка о деятельности спецгрупп НКВД

20 Декабря 2017 07:10

К юбилею ведомства в Музее истории Великой Отечественной открылась выставка о деятельности спецгрупп НКВД во время войны. Подробнее - Елена Бормотова.

Чекистские формирования на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной - довольно закрытая и малоизвестная тема. Между тем именно группы и отряды специального назначения, созданные по линии госбезопасности, развивали партизанское движение. А первые партизанские отряды, которые формировались из сотрудников НКВД-НКГБ, вступили в бой всего через несколько недель после начала войны. На территории Беларуси за весь период войны действовала сто шестьдесят одна оперативная группа. Они создали около двухсот диверсионно-разведывательных группировок. Однако цифра не окончательная. И по некоторым сведениям, их количество было в несколько раз больше. Называют даже полтысячи.

На выставочных площадях только один период деятельности спецслужб - Великая Отечественная война. Акцент сделан на личные вещи, оружие и документы разведчиков и подпольщиков. Здесь выставлены предметы, которые раньше хранились в фондах. Все военные раритеты, которые показаны на выставке, невозможно увидеть в постоянной экспозиции музея.

Уникальный, единственный в мире штамп для медали "Два года в тылу врага" - работа оружейника спецотряда "Боевой" Семенова. С его помощью в 44-м делали памятные награды для бойцов. Долгое время считали, что сами медали не сохранились.

Галина Скоринка, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Музей был с 44-го года, и это наш плюс, потому что четыре такие медали - это знак, это не медаль, но мы их называем медалями - были переданы как раз ветеранами отряда "Боевой" в музей, в том числе одна из медалей этого оружейного мастера. Мы храним их, 4 единицы хранится у нас в фондах музея".

Самодельное холодное оружие - чаще дело рук партизанских оружейников. Его украшали военными предметами - гильзами, железными звездами. Ножи и кортики очень часто использовали в качестве подарка. Кортик, который принадлежал резиденту и разведчице спецгруппы НКГБ СССР "Артур" и бригады Дяди Коли Галине Финской.

Валерий Надточаев, ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Группа Финской сопровождала Карла Круга - немецкого офицера, весьма осведомленного человека, которого они привели на базу бригады Дяди Коли. Он обладал важными секретами. Он сообщил информацию о готовившемся наступлении на Курской дуге, проинформировал по новым танкам “Тигр".

Разведчики и связные в годы войны, как правило, работали сразу с несколькими партизанскими отрядами и соединениями. Принимали участие в разработке диверсионных атак. Обычно все крупные и громкие операции проходили с участием сотрудников НКВД и чекистских формирований. Так, после ликвидаций Кубе среди награжденных были Мария Осипова, которая работала с главным разведывательным управлением, разведчица Надежда Троян и спецгруппа "Артур".