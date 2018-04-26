В Минске стартовал конкурс среди лучших пекарей

26 Апреля 2018 15:28

Настоящие художественные произведения с ароматом свежего хлеба. В столице сегодня стартовал конкурс среди лучших пекарей. Свои работы представили работники пяти хлебозаводов города. К конкурсному дню мастера подготовили кексы и куличи - постные, диетические, с творогом и сметаной. А также арт-композиции из соленого теста. Кондитеры воплотили в своих изделиях сюжеты с малой родины - карамельный колодец, бисквитные аисты, сладкие цветы.

Планируется, что все рецепты работ вскоре появятся на производстве. А затем кондитерские изделия с сельским колоритом можно будет приобрести в столичных магазинах.