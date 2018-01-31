В Минске идет реставрация Костела святых Симеона и Елены

30 Января 2018 21:37

В Минске идет реставрация одной из самых узнаваемых достопримечательностей Беларуси - Костела святых Симеона и Елены, больше известного как Красный. И хоть фасад храма в лесах, богослужения не отменяют, верующие продолжают посещать святыню. Внешние работы - это лишь первый этап реставрации, который завершится в августе. Как восстанавливают памятник архитектуры начала ХХ века, увидела Инна Пилевич.

Реставрационные работы Костела святых Симеона и Елены начинаются с очистки фасада. Снаружи памятник архитектуры неоднократно окрашивали. И по итогам очистки оказалось, что храм, больше известный как Красный, строили из кирпича не только этого оттенка. В палитре вековых стен сразу 7 цветов - от желтого до синего.

Очищают фасад пескоструйной технологией. С помощью специальной машины на стену подается воздух с мелким песком.

Этот способ оказался наименее травматичным для старинных стен. Разрушенный кирпич изымается. Затем в мастерской отливается его копия и по форме, и по цвету. И пугаться такого индивидуального подхода к каждой детали не стоит. По итогам реставрации костел не будет смотреться разноцветным. В общей картинке святыня останется красной.

Если столетие назад кирпич для Красного костела везли из Польши, то сейчас изготавливают в Беларуси. Правда, материал - немецкий. На восстановлении сакрального здания не экономят. Момента установки уже ожидают дубовые окна и двери. Также костел засияет медью. Из этого металла заказаны водосточные трубы и кровля.

После реставрации костел не будет таким, каким его построил меценат Вайнилович в 1910. Дело в том, что за годы атеизма храм неоднократно перепрофилировали и перестраивали. Здесь был и театр, и Дом кино. Реставраторы прислушались к просьбам духовенства и верующих. Пристройки советских времен решено оставить - эти площади необходимы общине.

Как это ни парадоксально, святыня не принадлежит католическому приходу. Храм арендуется у города. По окончании реставрации общине будет предоставлен, можно сказать, свод правил эксплуатации культового здания, чтобы памятник служил и верующим, и туристам.