В Лепельском районе вновь женили Терешку

16 Января 2018 07:18

Популярный в прошлом во многих регионах Беларуси старинный обряд сохранили жители деревни Старое Лядно. Здесь шуточная свадьба стала настоящим символом. Женить Терешку приезжают даже из-за рубежа.

В агроусадьбе много гостей. Приехали из разных уголков Беларуси. Раньше самобытный обряд был популярным во многих регионах страны. Жители Лепельского района женят Терешку каждый январь.

В хороводе десятки пар. По традиции ведут обряд мать и отец. Действие - не театрализация. Все происходит, как и много лет назад.

К "женитьбе" наши предки готовились заранее. Веселое действие устраивали обычно поздно вечером в большом доме. Желающих женить Терешку всегда было много. Участвовали и женатые, и холостые. В деревнях говорили: шутейная свадьба - не что иное, как репетиция настоящей. Многие пары знакомились именно во время веселой игры.

За хорошее настроение отвечает гармонист. Обряд сопровождают песнями и танцами. Участники играют в фанты, поцелуй, ручеек. Для тех, кто ни разу не танцевал падеспань и краковяк, предусмотрен мастер-класс от более взрослого поколения. Жильцы деревни Старое Лядно Лепельского района вспоминают: по такому же сценарию Терешку женили и в их молодости.

Ольга Маханенко древний обряд знает в совершенстве. Говорит, что женить Терешку можно в любом регионе. Но в живой традиции шутейную свадьбу сохраняют только на Лепельщине. Древний обряд признан историко-культурной ценностью Беларуси.

Женитьба Терешки - не просто шутейная игра. Древний обряд - настоящий символ Лепельского региона. Женить Терешку сюда приезжают даже зарубежные гости, которых, кстати, ждут не только культурные, но и гастрономические открытия.