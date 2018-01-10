Культура
9 Января 2018 21:33
В Бресте торжественно открылся международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"
Более полутысячи музыкантов из 13-ти стран! В Бресте торжественно открылся международный фестиваль "Январские музыкальные вечера". В афише 30-го юбилейного форума классического искусства - имена мирового уровня и настоящий парад оркестров. Во второй рождественский вечер зрители наслаждались музыкой в исполнении Государственного симфонического оркестра Белтелерадиокомпании и лауреата международных конкурсов, пианиста Владимира Дулова.
Завтра - вечер джаза. Выступят Гарри Гутман и суперзвезда из Великобритании - Лориан Браун.
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