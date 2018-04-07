Президент посетил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске

8 Апреля 2018 21:05

Со светлым Христовым Воскресением верующих поздравил Президент Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры. Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.

В этот светлый праздник Глава государства также зажег пасхальную свечу. Александр Лукашенко посетил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске (видео).