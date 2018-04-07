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Президент посетил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске
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8 Апреля 2018 21:05

Президент посетил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске

Со светлым Христовым Воскресением верующих поздравил Президент Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры. Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.

В этот светлый праздник Глава государства также зажег пасхальную свечу. Александр Лукашенко посетил храм-памятник в честь Всех Святых в Минске (видео).   

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