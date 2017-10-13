В гимназии №16 организовали киностудию

11 Октября 2017 15:29

Тишина на съемочной площадке! Такие команды режиссера сегодня звучат в 16 столичной гимназии. На базе этого учреждения образования школьники организовали настоящую киностудию. Причем фильмы снимают в основном на английском языке.

Творческая группа состоит исключительно из учеников. В течение года они снимали сказку Льюиса Кэррола "Приключения Алисы в стране чудес". Александр Хоровец побывал на премьерном показе ленты.

Это киноверсия сказки Льюиса Кэррола "Приключения Алисы в стране чудес". Казалось бы, ничего необычного. Если бы не несколько но. Во-первых, снимали ее обычные столичные гимназисты, наверное, в самом маленьком павильоне страны. Студией им служит класс английского языка размерами менее 15 квадратов. Во-вторых, актеры, операторы и даже монтажеры - школьники.

Стас Короткевич дебютировал в роли гусеницы. Мальчик признается, сниматься в кино и при этом разговаривать только на английском языке тяжело, однако интересно.

А это уже проект на белорусском языке. Его автор Эмилия Терехова. Народные сказки она оживляет при помощи вертепа. Тем самым девочка популяризирует творчество наших предков.

Все интересное, что происходит вокруг, ученики стараются снять на камеру. После чего блоки новостей о жизни гимназии демонстрируют в эфире школьного телевидения во время перерывов.

А вот так выглядит монтажный цех. На ноутбуках гимназисты и создают свои мини-фильмы. Кстати, для того чтобы смонтировать 10-минутный сюжет, им потребуется почти час. Примерно столько же времени затрачивают и профессиональные специалисты на телевидении.

Появилась школьная киностудия три года назад буквально на театральной сцене. Авторам проекта выступила учительница английского языка. По словам Натальи Протасевич, все, что для этого потребовалось, перекрасить стены класса в зеленый цвет. А ученики сами увлеклись изучением языков.

Пока на гимназические экраны вышла только одна лента. Однако сейчас съемочная группа опять готовится к большому кино. Команда "Камера! Мотор!" прозвучит в ближайшие дни. И школьники начнут работать над детективной историей по произведениям Агаты Кристи. Премьера - в конце учебного года.