Свое участие в детском "Евровидении" подтвердило рекордное количество стран

Воспользоваться безвизовым режимом смогут и гости детского "Евровидения-2018". Кстати, оно уже бьет рекорды! В международном песенном шоу, которое пройдет в Минске, подтвердили свое участие 19 стран - и это абсолютный максимум за всю историю конкурса!

По правилам, в вокальном форуме могут соревноваться лишь 18 претендентов, но в этом году впервые Европейским Вещательным Союзом и Белтелерадиокомпанией было принято решение сделать исключение для Израиля как страны - победительницы взрослого "Евровидения-2018". Итак, в ноябре к нам приедут делегаты из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Македонии, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Мальты, Польши, Португалии, России, Сербии, Нидерландов и Уэльса. В этом году на детском "Евровидении" дебютирует Казахстан, а Франция возвращается после перерыва с 2004 года.

Белтелерадиокомпания является организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране. Детский конкурс песни "Евровидение-2018" будет транслироваться из "Минск-Арены" 25 ноября.