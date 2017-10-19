Совместная выставка эстонских и белорусских художников открылась в галерее Савицкого

19 Октября 2017 15:31

Искусство не имеет границ и объединяет народы. Совместная выставка эстонских и белорусских художников открылась в столичной галерее Савицкого. Проект посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В экспозиции 94 картины.

Каждый участник выставки работает в своем стиле. Посетить экспозицию можно до 12 ноября.