Культура
19 Октября 2017 15:31
Совместная выставка эстонских и белорусских художников открылась в галерее Савицкого
Искусство не имеет границ и объединяет народы. Совместная выставка эстонских и белорусских художников открылась в столичной галерее Савицкого. Проект посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В экспозиции 94 картины.
Каждый участник выставки работает в своем стиле. Посетить экспозицию можно до 12 ноября.
Другие новости
19.10.2017 08:02 / Культура Уникальную икону XVII века представили на выставке в Гомеле
19.10.2017 07:17 / Культура В парижском соборе "Ла Мадлен" отметили 500-летие белорусского книгопечатания
18.10.2017 21:25 / Культура Закрытый показ скандального фильма "Матильда" в Минске
18.10.2017 15:34 / Культура Вернисаж к творческому дню рождения
18.10.2017 15:15 / Культура Сегодня в Минске состоится закрытый показ фильма "Матильда"
18.10.2017 09:09 / Культура "Беларусьфильм" посетила делегация из Италии
17.10.2017 21:45 / Культура Международный музыкальный фестиваль "Золотой шлягер" вновь собирает друзей
17.10.2017 19:17 / Культура Билеты на "Лістапад" поступят в продажу не позднее 30 октября
17.10.2017 18:02 / Культура Минск станет понятнее для китайских гостей
17.10.2017 17:07 / Культура Сегодня в Минске рассказали подробности грядущего "Лістапада"
17.10.2017 12:12 / Культура "Золотой шлягер" вновь собирает друзей
17.10.2017 11:45 / Культура В Минске проходит пресс-конференция, посвященная XXIV Минскому международному кинофестивалю "Лiстапад"
17.10.2017 08:15 / Культура Николаю Чергинцу сегодня исполняется 80
17.10.2017 08:08 / Культура 10 белорусских художников приняли участие в "Осеннем салоне" в Париже
17.10.2017 07:15 / Культура Юбиляр Николай Чергинец провел экскурсию по личному музею
16.10.2017 21:05 / Культура Безоговорочная победа. Минск - столица детского "Евровидения-2018"
16.10.2017 15:30 / Культура Здоровый образ жизни через киноискусство
16.10.2017 12:13 / Культура Оперный певец Дмитрий Хворостовский отмечает юбилей