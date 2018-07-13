"Славянский базар" открыли в Витебске

Есть в нашей жизни незыблемые традиции, которые вне политики, вне государственных границ и разных убеждений, сплетают воедино миллионы сердец в одну большую семью - фестивальную. "Славянский базар" накануне открыли в Витебске. Для молодых артистов попасть на сцену Летнего амфитеатра - мечта, для уже именитых звезд - знак высокого признания. Эта концертная площадка для многих стала родным домом, а для тысяч зрителей и еще миллионов у телеэкранов "Славянский базар" - это фестиваль, который должен жить. И за это, пожалуй, каждый звездный гость благодарил белорусского лидера. И, конечно, музыкальный форум - символ единства народов. На фоне мировых событий такое значение сложно переоценить. Витебская земля скрепила славянский мир музыкой. Церемония открытия получилась яркой и одновременно трепетной и душевной. Мелодии, знакомые с детства, не оставили равнодушными даже тех, кто в этот день был далеко от родных мест. Более 600 тысяч просмотров в одной из социальных сетей телеканала "Беларусь 1". Пользователи высоко оценили качество картинки и душевность концерта. Жители нашей страны и соседи из ближнего и дальнего зарубежья делились видео, активно обсуждали любимый фестиваль. О празднике единства -

Витебск не спит уже пятый день. Здесь царит, действительно, особая атмосфера. У всех замечательное настроение. Много улыбок. Обычно под мероприятие гости берут отпуска и приезжают на целую фестивальную неделю. А вот кому не до отдыха, но по этому поводу нет ни капли сожаления, так это журналистам. За столько лет работы ... все друг друга знают. Да и вообще стирается эта грань "звезда-журналист". К тому же известный факт - бессонная рабочая неделя - гарантия эксклюзивных кадров и интервью.

Даже без гарантии интервью, но ради хоть пары кадров, репортеры готовы круглосуточно караулить звезд на бэкстэйдже. Старожилы фестиваля знают, эксклюзив чаще достается ночью или только после многочасового "караула" под дверью гримерной. Официального открытия город дожидаться не стал. На сцене Летнего амфитеатра еще до выступило множество звезд.

Безусловно, само название "Славянский базар" - бренд. Но участники и гости ежегодного праздника это не только братья-славяне. У фестиваля множество друзей со всех континентов. В этом году это представители более 40-ка стран. Гости из Великобритании, Канады, Колумбии и Гвинеи. Вот так и получается, что город на Двине с населением 370 тысяч, принимает во время фестивальной недели еще 100.

"Славянский базар", у всех ассоциируется не только с песней, но и знаменитым городом мастеров. Торговые ряды в Витебске растянулись на 10 километров. Это любимое место шопинга и известных персон. Мастера из Пакистана, Венесуэлы, России, Украины. Как признаются сами, черпают вдохновение, глядя на работы друг друга.



Звездных гостей в Витебске много. И не только на сцене, но и в зрительном зале. Например, в прошлом году на праздник приезжал лидер Молдовы, в этом Игорь Дадон, как и другие главы государств и дипломаты, направили свои поздравления. Теперь в нашей стране частый гость и Жерар Депардье. Известный актер приехал в Беларусь пару лет назад, встретился с белорусским Президентом. Да так вдохновился, что на сцене "Славянского базара" в этом году Депардье запел. Известный француз исполнил песню на стихи Владимира Высоцкого в дуэте с российской артисткой Зарой.

Накануне казалось весь Витебск стал пешеходным. Потоки людей устремлялись к Летнему амфитеатру. Да, состав гала-концерта открытия еще задолго наделал шума. В этом году главная фестивальная площадка празднует юбилей - 30 лет. Для многих артистов витебская сцена когда-то стала стартовой в творчестве, а спустя столько лет, действительно, родной. Поэтому, символично, шоу посвятили малой родине. Некоторые артисты, как например, Николай Басков, приехали даже с родителями.

Участие Главы государства в церемонии открытия "Славянского базара" - многолетняя традиция. Тем более, эта земля - родная, родился Александр Лукашенко на Витебщине. Кстати, за последнюю неделю в графике Президента было много мероприятий на малой родине. Фестиваль в Александрии, поездки в Оршанский район, потом "Славянский базар". Такие локации сказываются позитивно. Было видно - Президент в хорошем настроении, по пути на сцену много улыбался, общался со зрителями. А в приветственной речи к гостям и участникам праздника Александр Лукашенко много говорил о гостеприимстве и душевной щедрости нашего народа.



Да, ежегодно Глава государства вручает кому-то из артистов премию "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В этом году ее обладателем стала Роза Рымбаева. С самых первых лет постоянная участница "Славянского базара". Тогда, в 90-ых, по ней и другим артистам испытывали ностальгию "разъединенные зрители" бывшего Советского Союза. Но фестиваль сплачивает. Имя Розы Рымбаевой заявлено сразу в нескольких концертных программах в Летнем амфитеатре. Звезда в честь народной артистки Казахстана появилась и на фестивальной аллее.

Президент вручил заветную статуэтку и победителю детского конкурса исполнителей. На этот раз награда уедет в Украину. Победителем стал Александр Балабанов. Позывные "Славянского базара в Витебске" прозвучали в 27 раз. А если вспомнить историю, на заре было много предложений устроить фестивалю "ежегодные гастроли". Открывать его в разных странах и городах. Но Глава белорусского государства настоял на обратном. Все-таки у фестиваля должна быть своя прописка, родной дом. Ведущие праздника преподнесли Александру Лукашенко подарок с огромным смыслом. Это пояс-оберег. Благодарили за то, что удалось сохранить фестиваль, который сейчас объединяет многие народы.

Да, фестиваль уже невозможно представить без знаменитого трио. Спиридович - Березин - Антонюк. 10 лет подряд в качестве ведущего в Витебск приезжает и известный спортивный комментатор, большой друг Беларуси Дмитрий Губерниев. Ведущий поднимется на вип-трибуну к белорусскому лидеру и даже предлагает прокомментировать хоккейный матч с его участием. А после за кулисами Губерниев с гордостью отметит, что белорусский Президент смотрит его репортажи, а себя называет своим человеком.

Подняться наверх и поздороваться с белорусским Президентом в этот вечер стремились многие артисты. По дороге к вип-трибуне Басков, как обычно, собрал все цветы под свой одноименный хит. А в беседе с Александром Лукашенко вспомнил, как здесь, в Витебске, 19 лет назад начиналась его карьера.

Одним из хедлайнеров праздника стала уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. На своей странице в Instagram звезда заранее рассказала подписчикам о поездке в Витебск. Тот самый "Дикий Ангел" и просто красивая женщина устроила зажигательные танцы на сцене Летнего амфитеатра.

Без рекордов не обходится ни один фестиваль. На открытии впервые за многие годы выступили пять разных оркестров. Среди них - Олег Меньшиков и его "Оркестр мечты". Гости солнечных Балкан: маэстро Горан Брегович, а также Эмир Кустурица со своим "Некурящим оркестром". В Витебске он впервые и очень эмоционально делился впечатлениями прямо со сцены.

Каждый, кто приезжает в это время в Витебск, проникается особой атмосферой. И даже те, кто за тысячи километров, одновременно далеко и близко. К слову, церемония торжественного открытия фестиваля получила 660 тысяч просмотров в одной из социальных сетей телеканала "Беларусь 1". Пользователи высоко оценили качество картинки и душевность концерта. Действительно, невзирая на расстояния, искусство нас объединяет, дает вдохновение и силы. Со сцены Летнего амфитеатра артисты разных национальностей и культур поют об одном - о мире и единстве, которые на планете по-прежнему в дефиците. А известные хиты вместе со всем залом подпевает даже Президент. Такой славянский радушный прием разделяем со всем миром. Наверное, у каждого человека, народа должно быть место, где собираются под одной крышей, звучат душевные разговоры, песни. Словом, должен быть дом, который объединяет. В июле у него известная прописка: Витебск, Летний амфитеатр.

