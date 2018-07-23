Шекспир на гироскутере. Купаловский театр ставит "Сон в летнюю ночь"

Новое прочтение известного Шекспира. Комедию английского драматурга "Сон в летнюю ночь" с использованием современных гаджетов ставит Купаловский театр. Над премьерой работает российский режиссер Андрей Прикотенко. Вот уже три месяца зарубежный мастер репетирует новый спектакль с белорусской труппой. Первый прогон увидела Инна Пилевич.

Шекспир на гироскутере. На модное уличное транспортное средство поставили исполнителей комедии английского классика "Сон в летнюю ночь". Специально для премьеры артистам Купаловского театра пришлось научиться не только держать баланс, ехать, но и танцевать на движущейся платформе.

"Сон в летнюю ночь" играют в полумраке. Актеров от зрителей будут отделять прозрачные стены. Таково современное воплощение поэтического леса, где по сюжету блуждают шекспировские герои. Зрители будут сидеть вплотную к масштабной конструкции. Публика сможет приобрести билеты не только в партер, бенуар, бельэтаж, но и на сцену. Тем самым главный зал Купаловского по форме превратиться в Колизей.

За черной ширмой на сцене оборудовано место для съемок. Здесь установлена камера, которая в режиме реального времени передает картинку на куб, с голографическим покрытием, внутри которого и разворачивается действо.

А еще картинка поступает с потолочной экшен-камеры и мобильного телефона в руках одного из героев. Другими словами, за запутанными любовными линиями наблюдаешь словно листаешь ленту в соцсетях. Герои спектакля также будут выглядеть в духе нашего времени.

Известную пьесу на новый лад ставит главный режиссер Новосибирского драмтеатра Андрей Прикотенко. Он давал премьеры в Москве, Риге, Санкт-Петербурге, Орле, но в Минске - впервые. Здесь мастер ежедневно осваивает белорусский язык. Именно на нем неизменно идут все постановки Купаловского.





Инновационный спектакль откроет новый театральный сезон. Тем самым Купаловский изменит своей традиции - начинать год наистарейшей в репертуаре постановкой "Павлинка". Первый показ высокотехнологичного прочтения шекспировской комедии заявлен на 7 сентября.