Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения легендарного Владимира Высоцкого

25 Января 2018 07:10

В свое время он был запрещен цензурой, а сегодня в честь музыканта названы улицы, театры, корабли, каньоны, ледники и астероиды. Стихи Высоцкого переведены на 209 языков. Сюжет Ольги Медведь.

Его прадед по отцовской линии был в Бресте стеклодувом и… учителем русского языка. Там же, на Брестчине, родился и дед Вольф Шлиомович Высоцкий (позже изменивший имя и отчество на Владимира Семеновича). Так что вовсе не легенда и не очередная байка, что у человека-эпохи Владимира Высоцкого белорусские корни.

Его близким другом был народный артист Виктор Туров. Владимир Высоцкий снимался у белорусского режиссера. Например, одна из первых значительных ролей актера в картине "Я родом из детства", а также "Война под крышами", писал песни к фильмам и просто приезжал в гости. Во время создания ленты "Сыновья уходят в бой" Высоцкий и его супруга Марина Влади приехали на площадку в Новогрудок (теперь здесь единственный в Беларуси памятник легенде). Однако поселилась звездная пара в сарайчике у озера Литовка, что непременно стало достоянием окружающих деревень.

Приезжал в Беларусь и с гастролями Театра на Таганке. "Мастер и Маргарита", "Послушайте", "Деревянные кони", "Павшие и живые", конечно же, "Гамлет" - все с аншлагом. Но достоянием Высоцкого были не только полные залы, но и дворы. Отличался импровизированными выступлениями в политехе, у пограничников с таможенниками, в квартирах и гостиницах, где останавливался. Не всегда легально, за что пресекался советским законом. Так что присутствием на "концертах" Высоцкого похвастать могут многие.

В Копыльском районе откроется музей имени Высоцкого. Новой координатой у поклонников станет деревня Велешино. Созданием в обычном сельском доме памятных залов с раритетными снимками, документами и личными вещами легендарного артиста занимается его троюродная тетя из Беларуси, о которой стало известно недавно, пиар на фамилии она не делает. Официальное открытие мемориального музея искусствовед Надежда Высоцкая планирует в день смерти именитого родственника - 25 июля 2018 года.