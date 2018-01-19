Рубрика "Променад"

19 Января 2018 18:10

Выставка текстиля и костюма от студентов Академии искусств, "Легенда белорусской оперы" - новая экспозиция в Музее театра и музыки, а в Историческом музее "Тайны света" раскрывает художник Анастасия Балыш. Время планировать культурную программу выходного дня. Лариса Гулякевич приглашает на "Променад".

Текстиль и костюм. Связь классики и современности, народной культуры и экспериментальных подходов - на выставке "Гиперсвязи"

Авторы выставки, что открылась в галерее "Высокое место", молодые художники по текстилю и одежде - студенты Белорусской государственной академии искусств. Они разрабатывают не только коллекции pret-a-porter, но в рамках учебной программы уделяют особое внимание и театральному костюму, изучают разные техники декорирования и трансформации ткани.

"Легенда белорусской оперы" - выставка с таким названием открывается сегодня в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Экспозиция посвящена 90-летию народного артиста и режиссера оперы Семена Штейна.

Он был режиссером оперных спектаклей в Большом театре оперы и балета с 1970 года. В экспозиции - фотоснимки, личные вещи артиста, афиши, программы, эскизы, костюмы к спектаклям, документы из архива Штейна и материалы из фондов музея и театра. За четыре десятилетия режиссерской карьеры Семен Штейн поставил почти восемь десятков спектаклей и не только в белорусских театрах, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Каунасе, Софии. Сейчас в Большом театре Беларуси остался только один спектакль в постановке Семена Штейна "Бал-маскарад" Верди.

Свет детства, материнства, заботы и нежности, словом, все "Тайны света" раскрывает белорусский художник Анастасия Балыш. Экспозиция включает свыше 20 произведений живописи и инсталляции.

Познакомиться со своим видением мира, рассмотреть его физическое и философское воплощение предлагает художник в Национальном историческом музее. Анастасия Балыш участвует в разных международных и республиканских выставках, иллюстрирует детские книги, которые уже выданы в Беларуси и США. К тому же в ее творческом багаже роспись иконостаса церкви Святителя Николая Чудотворца в Мядельском районе.

В воскресенье Белгосфилармония предлагает концерт-абонемент "Играем с оркестром". Нескучных выходных и до следующей пятницы.