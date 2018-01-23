Режиссер Александра Бутор презентовала романтическую комедию "В личное пространство вход воспрещен"

23 Января 2018 08:05

Премьера фильма от режиссера продолжения "Белых Рос" и обладательницы приза "Золотой Реми". Александра Бутор вчера в столичном кинотеатре "Москва" презентовала романтическую комедию "В личное пространство вход воспрещен". В картине снялись как начинающие, так и хорошо известные белорусские актеры: Сергей Жбанков, Анна Полупанова. Фильм создан без государственной поддержки, основную часть расходов взяла на себя сама Александра Бутор. Также режиссер выступила в ипостаси автора сценария и продюсера. Съемки проходили в Минске и его окрестностях. Главный герой - талантливый, но закомплексованный программист. Жизнь ярого карьериста меняет любовь. Лента с максимальной концентрацией действа - сюжет разворачивается в течение одного дня.

Фильм выйдет в прокат первого февраля. Презентуют комедию и за границей - уже готовы английские и литовские субтитры.