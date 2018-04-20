20 Апреля 2018 18:15

Что же, после такой экскурсии вы действительно сможете рассказать зарубежному гостю, где можно выпить лучшую капофти в городе.

А вот языком сценического плаката и афиши можно рассказать о современном и прошлом. Например, об истории балканских стран или такого заведения, как Большой театр Беларуси. Две экспозиции, посвященные этому виду искусства, открылись в Минске. В лабиринтах галерей, театров и концертных залов никогда не заблудится Лариса Гулякевич. Приглашаем на "Променад".

Искусство балканских стран через язык сценического плаката предложит галерея Савицкого. Успейте посетить эту креативную экспозицию, потому что она работает только несколько дней, до понедельника.

Плакатные художественные произведения освещают ряд культурных мероприятий балканских стран - спектакли и выставки, концерты и фестивали. Они отмечаются нестандартностью авторских решений и многогранностью художественных направлений. Проект объединяет около 30 сценических работ из 11 балканских стран.

Произведения, которые знакомят с яркой культурной деятельностью балканских стран, были отобраны из фондов Международного триеннале сценических плакатов, который проводится в Софии более 20 лет.

"Ночные снайперы" под руководством Дианы Арбениной в Минске в эти выходные. Все хиты за 25 лет для минских любителей рок-н-ролла.

Их можно считать легендой рока. Группа "Ночные снайперы" образовалась в 1993 году в Питере. За четверть века записала более 10 альбомов, а также множество хитов; проехала с концертами все регионы России, страны СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, короче говоря, весь мир.

Концерт "Ночных снайперов" под руководством Дианы Арбениной в Минске 21 апреля.

Давно ли вы были в Национальной библиотеке? Кроме подготовки курсовых и дипломов, диссертаций и научных работ, здесь можно посетить интересные экспозиции. Одна из них посвящена 85-летию Большого театра Беларуси.

70 театральных афиш без лишних слов рассказывают о самых значимых периодах в истории Большого театра Беларуси. Однако на экспозиции в библиотечной галерее "Лабиринт" есть и афиши 19 века, которые также связаны с историей театра. На выставке "С тех давних дней до сегодняшнего времени" также предоставлены уникальные музыкальные партитуры, фотоснимки, отдельная страница экспозиции посвящена театральному журналу "Партер".

Однако на спектакли в эти выходные в Большой театр не приглашаю. Здесь полным ходом идут репетиции оперы "Богема" Джакомо Пуччини. Премьера 25 апреля. Нескучных выходных и до следующей пятницы.