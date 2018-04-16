Один гроссмейстер против 20 юных шахматистов

17 Апреля 2018 21:38

В Национальном художественном музее прошёл уникальный сеанс одновременной игры, в котором принял участие один из самых знаменитых гроссместеров в истории и уроженец Минска Борис Гельфанд. В столице продолжаются мероприятия, которые начались с того, что Беларусь подала заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Пообщался с претендентом на шахматную корону 2012-го года Андрей Козлов.

Шахматы - уникальный вид спорта. В таком антураже не сразу можно предположить, насколько спортивная борьба скрывается за тишиной, а уровень общего интеллекта здесь зашкаливает. Борис Гельфанд, ферзь мировой шахматной общественности и уроженец Минска появляется перед юными шахматистами по-гроссмейстерски вовремя.

Он поздоровается, но это будут единственные слова. Дальше - игра. На время оставим 12-летних ребят в компании Бориса Абрамовича, ведь одновременная игра с 20-тью юными шахматистами растянется в итоге на четыре часа. В антураже Национального художественного музея. Жизнь гроссмейстера так или иначе связана с искусством.

Смиловичи - посёлок в Червенском районе Минской области. Весь мир знает, что именно здесь родился художник парижской школы Хаим Сутин. Но немногие знают, что это и родовое гнездо Бориса Гельфанда. В Смиловичах на свет появился его папа.

С изобразительным искусством судьба свела гроссмейстера в 2012-ом году, когда он с индийцем Вишванатаном Анандом сражался за шахматную корону. Уступил.

Но в подарок Гельфанд получит вот такое полотно, на котором участники исторической встречи играют на фоне произведения Михаила Врубеля "Демон сидящий".

В зале Художественного музея, тем временем, одновременная игра на 20 столов даётся непросто. Дети здесь собраны подготовленными - в итоге 18 партий Гельфанд завершит победой, одну в ничью и даже одну проиграет. Известно, что шахматы с каждым годом молодеют, и возраст гроссмейстеров становится вся младше.

Подобное мероприятие - далеко не первое и не последние в популяризации шахмат в Беларуси. Наша страна подала заявку на проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2022-го года.

Решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады, это главные соренования вида спорта, будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года. По мнению специалистов шансы у нас невероятно высоки.