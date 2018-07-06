Настоящая россыпь молодых и талантливых звездочек сегодня собралась в Белтелерадиокомпании

Состоялось прослушивание участников национального отбора на детское "Евровидение-2018". Всего 62 кандидата на право представить нашу страну на международном конкурсе. Буквально несколько часов назад судьи определили финалистов проекта, которые и продолжат борьбу за путевку на престижный песенный конкурс. Который, к слову, во второй раз в истории принимает Минск. Подробности подготовки масштабного шоу и имена счастливчиков - в репортаже Инны Пилевич.

По такому поводу родители разрешили им окрасить волосы и сделать яркие маникюр и макияж. К детскому "Евровидению" у юных исполнителей подход взрослый. На прослушивание национального отбора на конкурс юные дарования пришли в сопровождении свиты профессионалов. В тылу маленьких звезд - топовые стилисты, матерые педагоги по вокалу и хореографии, именитые композиторы и аранжировщики. На кону - право стать хозяином самого рейтингового песенного шоу Европы, которое в этом году принимает Минск.

Uzari, певец, композитор: "Мало написать песню и ее просто исполнить. Сейчас важно, чтобы все участники, которые хотят податься на "Евровидение", максимально готовились, показывали, что они могут. Они могут танцевать, двигаться, у них есть чувство вкуса, вокальные данные".

Для прослушивания отвели крупнейшую студию Белтелерадиокомпании. В телепавильоне "600" метров оценивать претендентов собрались известные артисты, композиторы, продюсеры, телеведущие. Слушали от первой до последней ноты. Выступления не прерывали, чтобы не ранить детские сердца.

Наталья Тамело, заслуженная артистка Беларуси, председатель жюри национального отбора на детский конкурс песни "Евровидение-2018": "Хочется, чтобы человек, представляющий нашу страну, был достаточно профессионален. Но это дети. И поэтому смотреть в эти глаза очень тяжело. Но мы будем соблюдать правила, которые позволят выбрать лучшего".

Покорять евровизионный олимп в этом году вызвались 62 претендента. Среди них как сольные исполнители, так и коллективы.

Заявки поступили от детей в возрасте от 9 до 14 лет из всех регионов Беларуси. Традиционно наибольшее количество композиций пришло из столицы. Начинающие артисты представляли свои композиции только вживую. Жюри оценивало выступления в течение пяти часов.

После жарких дискуссий судьи определили 10 финалистов проекта. Именно они в прямом эфире поборются за право стать голосом страны на престижном песенном конкурсе. Заключительное шоу состоится не позднее 15 сентября.

Уже в эту субботу финалисты проекта определятся, в каком порядке выходить на сцену итогового гала-концерта. Жеребьевка состоится в полдень в стенах Белтелерадиокомпании. Также юным артистам предстоит принять участие в съемках визиток. Презентационные видеоролики будут предвосхищать номера во время трансляции шоу.

Пока страна выбирает хозяина детского "Евровидения", Белтелерадиокомпания активно готовится к трансляции международного телепроекта. Белорусские композиторы и авторы уже пишут заглавную композицию телеконкурса. Также сейчас в Минске работает шоу-продюсер из Мальты Гордон Банелло. Вместе с белорусской командой работает над стилевой подачей проекта. Готов и эскиз сцены. В скором времени состоится его презентация.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер детского конкурса песни "Евровидение-2018": "Уже вырисовывается концепция конкурса. Как вы знаете, у нас есть логотип, слоган - "Зажигай". Это и стало основной идеей. Это много света, много неона, это какие-то IT-штучки современные. Учитывая, что в этом наша молодежь очень продвинута. Все это мы попытаемся связать во время церемонии открытия, из которой мы хотим сделать серьезное шоу".

А тем временем продолжается кастинг ведущих для детского "Евровидения". Главный медиахолдинг страны ожидает заявки как от взрослых, так и детей в возрасте от 9 до 14 лет. Среди критериев отбора - владение английским языком и опыт работы в прямом эфире. Презентационные ролики с рассказом о себе принимаются до конца следующей недели.