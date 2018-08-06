Народному артисту Беларуси и Советского Союза Игорю Лученку исполнилось 80 лет

Сегодня народный артист Беларуси и Советского Союза Игорь Лученок принимает поздравления. Композитору, которого знают и любят многие поколения, исполнилось 80. Лученок стал олицетворением целой эпохи в искусстве, примером патриотизма и любви к своей малой родине. Автор множества произведений, которые остаются популярными и спустя десятилетия, - "Алеся", "Полька белорусская", "Мой родны кут". Его творчество - поистине визитная карточка нашей страны. С юбилеем Игоря Михайловича поздравил Президент Александр Лукашенко.

О народном юбиляре Наталья Бордиловская.

В свои 80 преданный комсомолу Игорь Лученок решил встретить юбилей в кругу единомышленников - комсомольцев далеких 60-70 и сегодняшней молодежи.

Один из первых лауреатов премии Ленинского комсомола. Песенник, прославивший романтику молодежных строек, советских БАМа, Северного флота и Полярного круга, фестивальных Берлина и Кубы, сегодня он будто вернулся в молодость и близкую по духу атмосферу отчизнолюбия. Как и положено композитору - на сцене, у инструмента, готовый в любую минуту музицировать - принимал поздравления от правопреемников комсомола, поклонников разных возрастов, рангов и профессий.

Борткевич и Косенко - привет от тех, аутентичных "Песняров", с которыми у Лученка долгие годы сотворчества и дружбы. Когда-то знаменитый коллектив дал жизнь его лирике. Он же привил уральцу Мулявину вкус к белорусской песне.

Мэтр с уникальными статусами: глава Союза композиторов, выпускник трех музыкальных вузов (Минска, Петербурга, Москвы) и сам профессор, экс-ректор белорусской консерватории.

Сценарист этой ленты Дударев напоминает, что Лученок не только академист, хрестоматийный автор кантат, сонат и увертюр, уникальный песенник. Он запомнится по кино.

Сегодня сам герой кинохроники - Лученок - будто перелистывал свою жизнь. "О песнях, о Родине и о друзьях" - лента, которую специально для юбиляра презентовали в Доме молодежи.

Сегодняшнее торжество - только часть празднований в честь Игоря Лученка. Его юбилей весь год вся страна отмечает с большим размахом. Большие и малые концерты, выставки, кино- и телепремьеры, песенный фестиваль в Молодечно и "Славянский базар в Витебске" в этом году прошли под знаком 80-летия композитора. В конце сентября народный артист СССР соберет своих почитателей и коллег на творческий вечер в Белгосфилармонию.