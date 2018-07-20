На территории Нового замка в Гродно обнаружен фундамент здания 12 века

Находка, которую уже называют археологической сенсацией. На территории Нового замка в Гродно обнаружены фундамент здания 12 века. Предположительно, это Воскресенская церковь. Ранее в Беларуси нигде не находили столь плотной культовой застройки 12 века. На небольшом расстоянии друг от друга находились сразу 4 храма. Все из одного строительного материала - плинфы.

Елена Бормотова - о найденном духовном наследии. Сопроводительная археология - мировая практика, когда в ходе строительных работ на объекты приглашаются археологи для сбора артефактов и изучения культурно-исторических наслоений. Именно сопроводительный характер носили раскопки на территории Нового замка в Гродно.

Плинфа, майолика и голосники указывали на то, что найдены фундаменты культового здания. Это те же материалы, из которых строили знаменитую Коложскую церковь. Голосники - керамические сосуды, которые вмуровывали в стены для акустики и для облегчения веса постройки. Только из одного шурфа было извлечено более 10 килограммов голосников.

Попытки найти эту церковь предпринимались неоднократно. Тем более что следы храма встречались повсюду. У исследователей не угасала надежда обнаружить сакральную святыню, строительством которой, как и Коложи, вероятней всего, руководил зодчий Петр Милонег. На фундаменты здания археологи наткнулись на глубине 160-170 сантиметров. Это так называемая проектировочная глубина. На территории рядом с королевскими въездными воротами идет прокладка коммуникаций к Старому замку.

Территория, на которой обнаружены фундаменты 12 века, считается зоной первой охранной категории. Все земляные работы здесь проводятся вручную, никакой строительной техники. Археологи предполагали обнаружить здесь и остатки средневекового города. Если бы они были найдены, то проект теплотрассы необходимо было бы переделывать.

Толщина неповрежденного культурного слоя составляет порядка 20-30 сантиметров. И здесь встречаются находки 11-12 веков. Около 90 свинцовых товарных пломб найдено на территории полтора на полтора метра. Еще никогда до этого не находили такое количество пломб на таком маленьком пятачке земли. Они позволят установить торгово-экономические контакты данного древнего Гродно.

Сейчас остатки древнего храма законсервируют. В будущем, возможно, они станут музейной экспозицией. Для их открытия нужно организовывать археологическую экспедицию. Потребуется не один сезон, а он у археологов очень короткий.