На малой родине белорусского поэта отмечали 95-летие поэмы Коласа "Новая земля"

13 Августа 2018

Накануне на малой родине белорусского поэта отмечали 95-летие поэмы Коласа "Новая земля". Начался праздник в усадьбе Альбуть с конкурсов и традиционных танцев. Сделать своими руками домашний оберег и узнать тонкости сбора пчелиных даров можно было на мастер-классах. Угощали гостей блинами и натуральным медом белорусских пчеловодов.

Также для гостей была организована экскурсия по мемориальной усадьбе Якуба Коласа. Гости смогли увидеть места, где прошло детство народного поэта и насладиться природой, которая вдохновляла его на создание гениальных произведений.  

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