Минск станет понятнее для китайских гостей

17 Октября 2017 18:02

Информационный туристический справочник на языке Поднебесной готовят в столице. Он расскажет о главных достопримечательностях города, гостиницах и инфоточках. Кроме того, на центральных столичных улицах появятся информационные указатели на китайском языке. Подготовят и специальные туристические маршруты.

Кстати, китайский язык уже изучили банкоматы. Такую опцию предлагают автоматы нескольких столичных банков.