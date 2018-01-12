Минск принимает фестиваль батлеечных и кукольных театров "Небеса"

14 Января 2018 12:10

Фестиваль батлеечных и кукольных театров "Небеса" в четвертый раз принимает Минск. На площадке Свято-Елисаветинского монастыря участники из семи стран - а это несколько сотен артистов - соревнуются в кукольном мастерстве и обмениваются творческим опытом.

Рассказывает Наталья Бордиловская. Он родился как рождественский. Жлоб, яселка, вертеп, батлейка, шопка - каждый славянский народ называл кукольный театр по-своему, но суть была одна: с самого своего рождения (а это XV столетие) кукольный театр рассказывал о Рождении Христовом. Исторически пересказав все сюжеты Библии, кукольный театр взялся за светский репертуар, вышел за границы церковного и стал народным. Точнее, всенародно любимым. Почти шесть столетий прошло, а поучительные сценки и комические сюжеты вертепа живут, изучаются и сохраняются как национальное достояние.

Самые точные знатоки белорусской батлейки сегодня живут в Мире. Ездят по стране, собирают традиции театра по деревням, записывают вертепные канты. В городке династии кукольников. Например, братья Сивко, которые заложили традицию местного театра. Делегация из Мира - постоянный участник минского фестиваля "Небеса". Впрочем, форум - международный. В этом году собрал гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, из Германии и Великобритании.

Для детей и с участием детей. Форум кукол неслучайно приурочен к Святкам. Кроме того что объединяет специалистов вертепного искусства и дает возможность театрам-участникам попробовать свои силы в конкурсе, он - праздник, который дарит юным зрителям сказку.

Фестиваль "Небеса" проводится не только ради искусства. Вместе с популяризацией такого древнего жанра, как вертеп, участники делают добрые дела. Так, в этом году в рамках форума организуется акция "Добродетель": участники и гости из семи стран мира объезжают детские дома и интернаты Минщины и дарят детям и выступления, и подарки.

Из епархиального с годами он вырос до крупного международного духовного форума, который укрепляет культурные связи между странами, поддерживает традиции вертепного искусства, способствует поиску и поддержке юных талантов.