Минск в 10 раз примет международный фестиваль кукол

10 Апреля 2018 15:32

Международный фестиваль кукол белорусская столица примет в мае. Это будет уже 10-ый, юбилейный, форум. Беларусь, Россия, Франция. Впервые присоединились Иран, Испания и Болгария. Зрителям представят 14 спектаклей - это и "Новая земля" Коласа, и "Пансион Бельведэр" Спьяцци. В репертуаре и детская программа. Ее представит Израиль и Беларусь. Витебский театр покажет "Умку" Яковлева. Все постановки - новые проекты коллективов.

Фестивальных площадок будет пять. Среди них - театр Янки Купалы, Белоруской драматургии, Молодежный. Кроме показов произойдут мастер-классы и вечера театральной музыки.