В Бобруйске подвели культурные итоги года

15 Декабря 2017 21:33

Город на Могилевщине попрощался со статусом "Культурная столица Беларуси" и передал эстафету Новополоцку. На прощание местный Дворец искусств обновил экстерьер. Бронзовую фигуру девушки-бобруйчанки установили на площади перед дворцом. Церемония собрала любительские и профессиональные коллективы артистов. Подробности - у Нины Можейко.

Принять культурную эстафету и даже встретить гостей трех международных форумов. Бобруйску под силу. Резюмируя круглогодично можно запутаться в пересчетах. Цифра говорит сама за себя. Более 100 культурных проектов меньше чем за 365 дней.

К культурному финишу Бобруйск пришел с бронзой. Именно этот материал выбрал скульптор Александр Шапо для своей монументальной девушки. Она получилась рослая - 2.40! Весом полтонны. Да еще такое значительное произведение в руках - держит целый культурный год. Бобруйчанку одели по аутентичным канонам местности.

А во Дворце искусств культурный год поставили на паузу. События года законсервировали в фотоснимках. На второй этаж - по живой лестнице, с разговаривающими колоннами. А еще синтез народного с профессиональным творчеством. Бобруйская эклектика. За год молодые таланты участвовали в республиканских, областных, международных конкурсах.

Концерт начали с высокой теноровой ноты солиста Большого театра Сергея Франковского. Вместе с народным такая же народная - Нина Шарубина. Этот дуэт стал одним профессиональным на сцене. Под глубокие слова Александра Бачило водили хороводы любительские или полупрофессиональные коллективы. Но получилось настоящее шоу. Светодиодные экраны добавили сценографии современности.

Культурной столицей Беларуси в следующем году станет Новополоцк. Это будет девятое путешествие республиканской акции. Большую ставку делают на молодые коллективы. Тем более, в Новополоцке более 40 процентов жителей составляет молодежь.