И секреты шоу Ани Лорак. Мировая премьера программы DIVA в Минске

3 Февраля 2018 15:05

Раскрываем секреты закулисья. Ани Лорак на "Беларусьфильме". Более 50 тонн оборудования для нового шоу сейчас размещены в самом большом павильоне "1200". Здесь выстроена оригинальная, но в то же время репетиционная сцена-трансформер, которая позже переедет на "Минск-Арену". Мировая премьера программы DIVA состоится в Минске. Отметим, среди стран-соседок только у нас есть необходимые технические силы для реализации проекта такой сложности. А павильон "Беларусьфильма" оказался единственной доступной локацией с необходимой площадью помещения и высотой потолков для установки декорации. Звездопад, настоящий дождь и огонь, проекции, световое шоу и робот из Японии весом около 5 тонн. Это лишь малая часть эффектов нового шоу DIVA.

Ани Лорак, народная артистка Украины:

"Это моя благодарность Минску, потому что здесь всегда проходят самые теплые концерты. Я очень здесь люблю бывать, люблю публику, люблю зрителей моих, у меня очень большой фан-клуб здесь и не один".

В создании проекта задействована международная группа из Беларуси, Украины, Чехии, Польши и Голландии. В концерте примут участие около сотни артистов - вокалисты, танцовщики, воздушные акробаты, разножанровые актеры.