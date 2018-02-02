В Белтелерадиокомпании проходит съемка визиток финалистов национального отбора на "Евровидение-2018"

3 Февраля 2018 21:13

Тем временем полным ходом идет подготовка к "Евровидению-2018". Сегодня в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании проходит съемка визиток финалистов национального отбора.

По режиссерской задумке, каждый исполнитель окажется в своеобразной комнате воспоминаний. Это параллель с гримеркой, в которой каждый артист настраивается перед выступлением. Используется сложная техническая конструкция, задействованы и специальные проекторы. Создается эффект погружения вокалистов в видеоряд.

Все визитки будут по 30 секунд. Именно столько времени необходимо на смену декораций и подготовку следующего номера во время прямого эфира. Напомним, финальное шоу в формате большого телеконцерта состоится 16 февраля.