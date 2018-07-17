Два шедевра сакрального искусства пополнили фонды Национального художественного музея Беларуси

17 Июля 2018

Эксклюзив Агентства теленовостей. Наша съемочная группа первой демонстрирует иконы Святого Николая начала ХХ века и Покрова Пресвятой Богородицы XIX века. Они были приобретены у частных коллекционеров на средства мецената, который пожелал остаться инкогнито. Уникальность икон в том, что они были написаны старообрядческими мастерами на территории бывшего Бобруйского уезда. Художники придерживались византийского и русского образцов иконописи.

Всего же в фондах Национального художественного музея хранится около 550 икон и алтарных картин. Самая старинная датирована XV веком. Недавно купленные экспонаты выставят в новом комплексе Музейного квартала, строительство которого сейчас активно ведется в столице.

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