Два шедевра сакрального искусства пополнили фонды Национального художественного музея Беларуси

Эксклюзив Агентства теленовостей. Наша съемочная группа первой демонстрирует иконы Святого Николая начала ХХ века и Покрова Пресвятой Богородицы XIX века. Они были приобретены у частных коллекционеров на средства мецената, который пожелал остаться инкогнито. Уникальность икон в том, что они были написаны старообрядческими мастерами на территории бывшего Бобруйского уезда. Художники придерживались византийского и русского образцов иконописи.

Всего же в фондах Национального художественного музея хранится около 550 икон и алтарных картин. Самая старинная датирована XV веком. Недавно купленные экспонаты выставят в новом комплексе Музейного квартала, строительство которого сейчас активно ведется в столице.