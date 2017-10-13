Детское "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси

15 Октября 2017 21:20

Независимо от результатов детского "Евровидения", ее уже можно назвать хозяйкой следующего песенного шоу. Представительница нашей страны на конкурсе в Грузии Хелена Мерааи через год будет приветствовать юных исполнителей из разных уголков мира в Минске. Это официально - детское "Евровидение-2018" принимает Беларусь.

Если по условиям взрослых песенных евроигр шоу организует страна-победительница, то на детских другие правила. Столицу конкурса выбирает Европейский Вещательный Союз. Любая телекомпания - представительница ЕВС вправе подать заявку на проведение шоу. Международный проект требует внушительных финансовых затрат. И ранее планирование позволяет грамотно сформировать бюджет шоу.

Организовывать 16-е детское "Евровидение" поручено Белтелерадиокомпании. У главного медиахолдинга страны уже есть богатый опыт. 7 лет назад наша страна провела конкурс с размахом. Зал "Минск-Арены" стал одной из самых крупных концертных площадок в истории проекта. Фееричное минское шоу транслировали не только 14 стран - участниц, но и другие национальные телекомпании, в том числе Австралия и Новая Зеландия.

Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"У нас замечательная была площадка уже в 10 году. Не нужно было ничего отстраивать, придумывать. Прекрасное место, где огромное количество локаций можно сосредоточить, чтобы не передвигаться по городу. Потому что это не всегда удобно. И опять-таки наши гостиничные комплексы расположены так, что все в общем-то близко, удобно и компактно. Это очень важно".

В нашу пользу сыграл и внушительный евровизионный трофейный фонд. Беларусь дважды побеждала на конкурсе, также на счету несколько вторых и третьих позиций. За успехом белорусских делегатов стоит слаженная команда профессионалов - от продюсеров до гримеров.

Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании:

"Белтелерадиокомпания одна из немногих стран-вещателей, которые сохранили нацотборы. Продюсеры ЕВС говорят, что с удовольствием смотрят наши нацотборы, всегда дают очень высокую оценку. Поэтому в принципе разговоры о том, чтобы Беларусь приняла у себя детское "Евровидение", ведутся уже несколько лет".

Вскоре в Минск прибудет супервайзер взрослого и детского "Евровидения" Юн Ула́ Санн. Глава популярных шоу посетит возможные площадки будущего конкурса, обсудит организационные моменты. В планах максимальное привлечение белорусских специалистов - волонтеров, администраторов, графиков, дизайнеров, операторов, звукорежиссеров.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Белтелерадиокомпания располагает техническими возможностями для проведения данного мероприятия. У нас есть определенный опыт в проведении и музыкальных, и песенных конкурсов, и спортивных мероприятий. Я надеюсь, к этому времени мы обновим наш технический парк. Не только Белтелерадиокомпания, но и горисполком, другие структуры, министерства, ведомства - всем миром мы сделаем Европе праздник".

Детские песенные евроигры - больше чем просто состязание вокалистов. Помимо многочисленных репетиций, участников ожидает насыщенная программа. Зарубежные гости смогут познакомиться с достопримечательностями и культурой Беларуси.

Сейчас команда Белтелерадиокомпании ведет разработку слогана и логотипа минского конкурса. Хотя у шоу более 10 лет есть единая символика - это узнаваемая надпись Eurovision, принимающая сторона также работает над собственным имиджем. К примеру, логотип нынешней хозяйки конкурса Грузии напоминает лучики солнца, а слоган звучит как Shine Bright или "Сияй ярко".

Зажигать на сцене Тбилиси наш делегат Хелена Мерааи отправится менее чем через месяц. Ежедневно у юной артистки занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. А сейчас исполнительница снимается в клипе на англоязычный кавер своего хита. Послание, заложенное уже в названии песни "Я самая", будет понятно поклонникам шоу независимо от национальности.