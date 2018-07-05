Через два дня в Александрии развернется большой праздник

Александрия - снова собирает друзей! Уже через два дня на берегу Днепра развернется большой летний праздник. Ожидается более 100 тысяч гостей. Запланированы выступления более полутора тысяч артистов из 7 стран. Сейчас идут последние приготовления - оформление главной сцены, торговых рядов, а их общая длина в этом году более километра. Темой праздника стал Год малой родины. Она легла в основу театрализованного представления на главной площадке с участием известных артистов. А второй день в этом году посвятят Дням культуры Украины. В масштабном празднике примут участие более 300 артистов из соседней страны.