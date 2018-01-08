Олег Дулуб намерен усилить оборонительную линию БАТЭ

8 Января 2018 19:12

Было пять предложений, но все отверг, когда возник вариант с БАТЭ. Новый главный тренер борисовчан Олег Дулуб, который подписал контракт с командой по схеме "1+1", намерен усилить оборонительную линию. Ближайшие задачи специалиста, помимо ознакомления с составом, - разобраться в клубной структуре и в работе школы.

Команда выйдет из отпуска 15 января. Три дня клуб потратит на медосмотры, а затем начнется подготовка к сезону.