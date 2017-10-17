Безоговорочная победа. Минск - столица детского "Евровидения-2018"

16 Октября 2017 21:05

И еще одной самой обсуждаемой новостью, которую первыми объявили мои коллеги накануне в "Главном эфире", стал выбор Минска как столицы детского "Евровидения-2018". Коллегиальное решение приняли руководство и представители Европейского Вещательного Союза. Безоговорочная победа досталась Беларуси благодаря позитивному опыту. 7 лет назад Минск уже гремел на всю Европу. Эксперты признаются: тогда мы стали законодателями евровизионной моды по всем параметрам, включая технические. В этом году масштабный форум пройдет в Тбилиси. За месяц до старта там побывала наша съемочная группа. Какой будет площадка конкурса? И какие советы белорусам дадут грузинские коллеги? Репортаж Нины Можейко.

Самый теплый город на постсоветском пространстве, причем это достоверный перевод названия Тбилиси, "Евровидение" принимает впервые. Хотя история побед у Грузии внушительная. 3 раза страна становилась триумфатором конкурса. Однако провести масштабный международный форум в "Сакартвело" решились только в этом году.

Ответственным за проведение шоу у себя на родине стал первый канал - Грузинское общественное телевидение. Огромный штат продюсеров и администраторов, местная мэрия, а также другие структуры, и это не считая того что в ноябре в Тбилиси высадится десант Европейского Вещательного Союза.

Олимпийский дворец находится в Новом Тбилиси, да и само здание построили относительно недавно - в 2015. Стандартная зеркалка в стиле хай-тек. Коробка на несколько тысяч мест, а чтобы оценить возможности объекта, конечно, нужно в него зайти.

В арене смогут разместиться с комфортом 3 000 зрителей. Сейчас здесь находится баскетбольная площадка, а через несколько недель здесь появится профессиональная команда Европейского Вещательного Союза, и они начнут работы по монтажу сцены, в этом году это будет гигантское солнце - мдзэо.

Вокруг главного светила в Грузии вертится все. В том числе и сцена конкурса. Вот так будет выглядеть главная площадка в режиме полной готовности. Эксклюзивные кадры, пока только виртуально спроектированные, опубликовали две недели назад. Вся инфраструктура для журналистов находится двумя этажами выше сцены. Пока еще пустуют пресс-рум, зал для пресс-конференций и комментаторские кабины.

Очень традиционная страна и площадку для конкурса выбрала камерную. Гибкие стандарты от ЕВС. Тем не менее неизменными остаются постулаты: наличие места проведения, профессионализм команды компании-вещателя и, конечно, безопасность. Необходимый минимум и даже максимум условий может выполнить и Беларусь. Доказали на деле в 2010.

Натия Узнадзе, продюсер проекта детское "Евровидение-2017" в Грузии: "Я так люблю Беларусь, я помню, когда в Минске было детское "Евровидение" - это было просто супер, потому что организация была очень хорошая. Я надеюсь, что уже в 2018 году это будет еще хорошо, чем было раньше, и успехов вам, и мы очень рады, что это передается уже к вам".

Новость о том, что страной - хозяйкой следующего конкурса станет Беларусь, застала журналистов из разных стран в пресс-туре по Грузии. Блогеры и корреспонденты, международные эксперты в этой сфере делают ставку на Беларусь и в этом году.

И пока грузинские коллеги готовятся начать обратный отсчет, белорусы уже вошли в активную фазу подготовки, несмотря на фору в целый год. К слову, с детского "Евровидения" белорусы откроют многосезонную пору гостеприимства. Впереди еще два масштабных форума - Евроигры и чемпионат мира по хоккею. К слову, в последнем случае международные эксперты сказали нам "да" дважды.