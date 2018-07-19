Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в кастинге ведущих детского "Евровидения"

Около ста взрослых и детей прислали свои анкеты. К претендентам строгие требования - владение английским языком, умение держаться на сцене, работать в кадре и превосходно импровизировать, а также иметь опыт работы в прямом эфире и участие в крупных телепроектах. Среди кандидатов - белорусские участники международного детского форума разных лет. Живой кастинг Белтелерадиокомпания вместе с шоу-директором детского "Евровидения" Гордоном Бонелло планирует провести в августе.