Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в кастинге ведущих детского "Евровидения"

19 Июля 2018

Около ста взрослых и детей прислали свои анкеты. К претендентам строгие требования - владение английским языком, умение держаться на сцене, работать в кадре и превосходно импровизировать, а также иметь опыт работы в прямом эфире и участие в крупных телепроектах. Среди кандидатов - белорусские участники международного детского форума разных лет. Живой кастинг Белтелерадиокомпания вместе с шоу-директором детского "Евровидения" Гордоном Бонелло планирует провести в августе.

Теги:

#Детское "Евровидение-2018"

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